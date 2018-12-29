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Новости. Общество
20:20, 29 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Нина Зотина

Баста разругался со всем наставниками шоу "Голос"

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Сегодня ночью, после окончания эфира полуфинала, Ани Лорак разместила в Instagram фото, на котором радостно позирует с Константином Меладзе и Сергеем Шнуровым. Басты в этой компании не оказалось.

В начале сезона шоу "Голос. Перезагрузка" рэпер обменивался резкими репликами с Сергеем Шнуровым. Однако вскоре выяснилось, что Ани Лорак и Константин Меладзе встали на сторону фронтмена группы "Ленинград", пишет Cosmopolitan.

С каждым этапом трое наставников всt более критично высказывались о результате работы Басты со своими подопечными. Доходило до того, что униженный Василий просил прощения у участников за то, что дал им исполнять «не те» песни и плохо подготовил к выступлению.


Instagram

В прямом эфире полуфинала Ани Лорак заявила, что Андрей Поляков спел явно не для шоу "Голос", поскольку не показал никаких вокальных данных. Певица добавила, что если бы Баста не взял Шоэна Оганесяна из команды Шнурова, то ему "некого было" мбы показать в финале.

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