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Биолог предупредил о повышении активности змей в России

Новости. Общество
21:05, 22 Апреля 2021
фото: pixabay.com / artellliii72
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Змеи теперь дольше остаются активными и появляются в более северных регионах России, чем раньше.

Глобальное потепление не только меняет климат, но и сдвигает ареалы обитания животных. В частности, повышение температуры привело к тому, что змеи стали появляться в более северных регионах России, чем раньше, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор Института пест-менеджмента, занимающегося проблемой снижения численности вредителей, Валентин Рыльников.

Пока проблема не так ощутима, но если тренд на потепление сохранится, то ситуация может стать тревожной, предупредил он.

«Можно ожидать расширения ареала обитания более теплолюбивых пресмыкающихся на север. Это будет следствием потепления климата. У нас в России и в других странах на наших широтах можно будет наблюдать это явление. Если произойдет потепление еще на 5 градусов, то можно ожидать у нас появления опасных животных», — считает Валентин Рыльников.

Пока смещение ареалов обитания змей не так заметно, хотя и бывают единичные исключения, отметил он.

Но увеличение продолжительности сезона активной жизни пресмыкающихся уже происходит, добавил биолог.

«Потепление прежде всего приведет к увеличению сезона, в течение которого пресмыкающиеся активны, они же зимой спят. Змеи начнут раньше просыпаться и дольше будут активны до наступления осенних холодов. Ведь граница осенних холодов, возможно, также сдвинется. Сезон активности увеличится за счет более ранней весны и более поздней осени», — объяснил он.

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