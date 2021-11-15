Бизнес-омбудсмен в Карелии предложила смягчить требования по QR-кодам для общепита

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова считает необходимым разрешить заведениям общепита работать «на вынос» без требования QR-кодов.

Об этом она заявила на заседании «круглого стола» «Совершенствование механизмов и мер поддержки регионального бизнеса, улучшение инвестиционного климата Республики Карелия».

По ее словам, последние опросы предпринимателей показывают ухудшение ситуации в сфере общественного питания, им требуются дополнительные меры поддержки.

По мнению бизнес-омбусмена, кафе, ресторанам и другим предприятия отрасли надо разрешить обслуживание посетителей даже если у них нет QR-кода, но они покупают блюда из меню «на вынос».

Кроме того, в случае приостановления деятельности или ограничений по заполнению залов, режиму работы для общепита должны получить дополнительные меры поддержки, считает Гнетова.