Условия эксперимента по маркировке пива разъяснила бизнес-омбудсмен в Карелии

С 1 апреля 2021 года начался эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, а также отдельных слабоалкогольных напитков.

Об этом было объявлено на совещании рабочих групп по контролю введения системы маркировки в субъектах Российской Федерации, в котором участвовала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Она пояснила, что эксперимент продлится до 1 сентября 2022 года. Субъекты предпринимательства могут участвовать в нем на добровольной основе.

Какие виды напитков подлежат маркировке, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".