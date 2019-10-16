Бизнесу обещают компенсировать затраты на создание инфраструктуры экотуризма в Карелии

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются развитием экологического туризма в Карелии, будут получать компенсации части затрат на создание соответствующей инфраструктуры.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития республики Янина Свидская.

Такая возможность предусмотрена изменениями в республиканском законодательстве, которые были приняты парламентом в сентябре 2019 года. О каких объектах инфраструктуры идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".