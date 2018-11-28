Бюджет Карелии-2019 грозит серьезными сокращениями в социальной сфере

Принятие основного финансового закона региона в федеральном центре рассматривают как один из показателей политической стабильности республики.

Карельскому парламенту предстоит утвердить в декабре региональный бюджет, который не обеспечивает, по крайней мере – в нынешнем виде, выполнение республикой своих социальных обязательств. Все это в очередной раз ударит по населению региона, уровень жизни которого снижается уже на протяжении нескольких лет.

Однако и правительству Карелии, и подконтрольным ему депутатам необходим сам факт принятия бюджета. Это один из главных показателей политической стабильности региона, за которой следит федеральный центр, а с последствиями принятого решения республике придется разбираться только в следующем году.

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