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Новости. Экономика
14:23, 28 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

Бюджет Карелии-2019 грозит серьезными сокращениями в социальной сфере

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Принятие основного финансового закона региона в федеральном центре рассматривают как один из показателей политической стабильности республики.

Карельскому парламенту предстоит утвердить в декабре региональный бюджет, который не обеспечивает, по крайней мере – в нынешнем виде, выполнение  республикой своих социальных обязательств. Все это в очередной раз ударит по населению региона, уровень жизни которого снижается уже на протяжении нескольких лет.

Однако и правительству Карелии, и подконтрольным ему депутатам необходим сам факт принятия бюджета. Это один из главных показателей политической стабильности региона, за которой следит федеральный центр, а с последствиями принятого решения республике придется разбираться только в следующем году.

Подробнее – читайте в статье "Профицит на дефиците"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-11-28 15:31:13
Так сказать полный стабилизец .Жуть какая то .Доведут власти до 1917 года .
Это уже было , а выводов их истории никто не делает .
Гость
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