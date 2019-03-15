Бюджет программы бесплатной медицинской помощи в Карелии увеличен на 350 млн рублей

Финансирование бесплатной медицинской помощи в Карелии увеличено более чем на 350 млн рублей.

Правительство республики утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Карелии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Объем финансирования территориальной программы на 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличен более чем на 350 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.