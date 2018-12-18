Блогер назвала Эдгарда Запашного "быдлом"

Скандально известный блогер Лена Миро стала одной из тех, кто раскритиковал недавнюю выходку Эдгарда Запашного.

Во время встречи с Владимиром Путиным Запашный выразил недовольство тем, что бизнесмен Михаил Гуцериев собирается создать в России площадку для знаменитого канадского цирка Cirque du Soleil. Запашный заявил, что такой подход непатриотичен, так как в России есть свои таланты.



Лена Миро, комментируя шаг дрессировщика, назвала его "пробившимся наверх быдлом" и посоветовала Запашному платить своим сотрудникам более высокие зарплаты, пишет "Узнай все".

"В отличие от цирка Запашного, в Cirque di Soleil нет несчастных, бесправных животных, которых выпускают из клеток на арену на потеху толпе", – отмечает девушка.