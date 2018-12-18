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Новости. Общество
20:20, 18 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Блогер назвала Эдгарда Запашного "быдлом"

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Скандально известный блогер Лена Миро стала одной из тех, кто раскритиковал недавнюю выходку Эдгарда Запашного.

Во время встречи с Владимиром Путиным Запашный выразил недовольство тем, что бизнесмен Михаил Гуцериев собирается создать в России площадку для знаменитого канадского цирка Cirque du Soleil. Запашный заявил, что такой подход непатриотичен, так как в России есть свои таланты.


Лена Миро, комментируя шаг дрессировщика, назвала его "пробившимся наверх быдлом" и посоветовала Запашному платить своим сотрудникам более высокие зарплаты, пишет "Узнай все".

"В отличие от цирка Запашного, в Cirque di Soleil нет несчастных, бесправных животных, которых выпускают из клеток на арену на потеху толпе", – отмечает девушка. 

 

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Комментарии

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однозначно
2018-12-18 20:53:26
Полностью согласен с этой шлюшкой. Работать в стране некому - все циркачи и блогеры.
Круг
2018-12-18 20:52:32
Дура.
Гость
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