Цирк собирался привезти в Карелию незаконно гастролирующих животных

Цирк, не имеющий лицензии на выступление животных, планировал гастроли в Карелии.

Североморское управление Россельхознадзора в октябре текущего года на основании размещенных в городах Карелия афиш о гастролях цирка провело контрольное мероприятие.

В результате надзорное ведомство выявило нарушения в части использования животных в культурно-зрелищных целях и лицензирования деятельности цирка.

Так, гастролирующий цирк собирался выступать в Сегеже и Медвежьегорске. Помимо прочих выступлений, были запланированы номера с животными.

Однако у владельца цирка — индивидуального предпринимателя не было лицензии на право содержания и использования животных.

О выявленном нарушении Россельхознадзор проинформировал организаторов площадок в Карелии, где были запланированы выступления. Как сообщили учреждения культуры, выступление гастролирующего цирка было изменено — из программы убрали номера с животными.

Предпринимателю 28 октября было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. О нарушении также было проинформировано Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по месту регистрации цирка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.