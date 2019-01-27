Боярская в парике сделала душещипательное заявление

Елизавета Боярская показала редкий снимок. В кадре запечатлена вся семья в день рождения ее мамы Ларисы Луппиан.

"Мы тебя очень любим! Будь здорова и счастлива! Вдохновения и радости дома и на сцене!", – трогательно обратилась Елизавета к маме.



Instagram

Примечательно, что Елизавета на фото выглядит странно, с очень короткими волосами. Как призналась сама Боярская, она не успела снять парик и грим после спектакля, пишет издание "Дни.ру".