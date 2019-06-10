Более 100 населенных пунктов в карельской глубинке имеют доступ к "Интерактивному ТВ" от "Ростелекома"

Жители более ста сел, поселков и деревень в Карелии имеют техническую возможность для подключения "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком".

Среди них: 49 населенных пунктов с численностью до 500 человек, 46 – до 1,5 тысяч человек и 17 – до 3,7 тысяч жителей.

Доступ к услуге стал возможным благодаря модернизации линии связи, которую "Ростелеком" проводит во всех районах республики.

Директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев:

"Компания ведет планомерную работу по строительству волоконно-оптических сетей связи в регионе. Как показывает практика, PON* остается удобной и перспективной технологией организации доступа в интернет. Возможности оптики позволят даже спустя десятилетия гарантировать высокую скорость и доступ к новым ИТ-сервисам. Благодаря преимуществам оптических сетей услугу "Интерактивное ТВ" можно подключить как отдельно, так и в комплексе предложений для дома".

Для подключения телевидения в квартиру заводится тонкий оптоволоконный кабель и устанавливается оптический модем. Устройство позволяет жильцам в дальнейшем по одному оптическому кабелю подключить сразу три услуги: Интерактивное телевидение, Домашний интернет и Домашний телефон.

Пользователям "Интерактивного ТВ" доступны более 270 каналов, в том числе 103 в HD-качестве. Кроме общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, в пакеты входят спортивные, познавательные, развлекательные, музыкальные, детские и каналы с сериалами и фильмами.

Благодаря сервису "Управление просмотром" телезрители не опоздают к началу любимой телепередачи. Любую программу можно поставить на паузу, вернуться к началу, повторить интересный эпизод или запрограммировать запись. Также в течение трех дней все передачи хранятся в архиве. Смотреть записанные программы даже удобнее – всегда можно промотать рекламу или в повторе посмотреть интересный момент. А с сервисом "Родительский контроль" родители не будут волноваться о том, что их ребенок увидит какие-либо неподходящие кадры или слишком много времени проводит перед телевизором.

Уточнить техническую возможность подключения "Интерактивного ТВ" и оставить заявку на услугу можно по телефону отдела продаж Карельского филиала 8 921 014-98-14 (с 9.00 до 21.00, суббота и воскресенье – выходные дни) и по круглосуточному бесплатному номеру службы технической поддержки 8 800 1000 800.

*PON (Passive optical network) – технология пассивных оптических сетей, при которой используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в интернет. Распределительная сеть доступа PON представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

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