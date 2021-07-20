Более 70% сотрудников офисов Сбера в Карелии вакцинировались от COVID-19

С начала пандемии в Сбере были приняты беспрецедентные меры защиты здоровья сотрудников.

Так, был организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, в отделениях и офисах банка установлены рециркуляторы воздуха, проводится замер температуры у сотрудников. Добровольная вакцинация сотрудников стала продолжением профилактической работы по предотвращению заболевания и защите клиентов.

«Сбер с каждым днем наращивает темпы вакцинации своих сотрудников. Это позволяет не только сохранить здоровье работников банка и клиентов, которые приходят в офисы, но и обеспечить бесперебойное функционирование всех наших подразделений», - отметил заместитель управляющего Карельским ГОСБ Иван Смирнов.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк