Более тридцати гаражей снесут на Перевалке

Администрация Петрозаводска призвала владельцев гаражей, контейнеров и вагончиков на Перевалке самостоятельно демонтировать нестационарные объекты.

Администрация Петрозаводска потребовала от владельцев 35 гаражей, двух контейнеров и одного вагончика самостоятельно убрать постройки.





Как сообщили в мэрии, основная часть объектов расположилась в районе дома № 19 на Пограничной улице. Там сносу подлежат 34 гаража, два металлических контейнера и один вагончик. Ещё один гараж, который его владельцам предлагают демонтировать самостоятельно, находится возле дома № 32 на улице Варламова.

Освободить занятые земельные участки необходимо до 18 сентября. Потом объекты демонтируют по заказу администрации.