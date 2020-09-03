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Более тридцати гаражей снесут на Перевалке

Новости. Общество
07:50, 04 Сентября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска призвала владельцев гаражей, контейнеров и вагончиков на Перевалке самостоятельно демонтировать нестационарные объекты.

Администрация Петрозаводска потребовала от владельцев 35 гаражей, двух контейнеров и одного вагончика самостоятельно убрать постройки.



 Как сообщили в мэрии, основная часть объектов расположилась в районе дома № 19 на Пограничной улице. Там сносу подлежат 34 гаража, два металлических контейнера и один вагончик. Ещё один гараж, который его владельцам предлагают демонтировать самостоятельно, находится возле дома № 32 на улице Варламова.

Освободить занятые земельные участки необходимо до 18 сентября. Потом объекты демонтируют по заказу администрации.

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