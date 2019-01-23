Буренков спрогнозировал рост налогооблагаемой прибыли в Карелии

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует увеличение налогооблагаемой прибыли в 2019 году на 4,6% по сравнению с 2018 годом на основании данных ФНС и крупнейших налогоплательщиков.

Об этом сообщил глава ведомства Павел Буренков на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам, где рассматривался законопроект о внесении изменений в бюджет Карелии на 2019 год.

Согласно прогнозу министерства, налогооблагаемая прибыль в 2019 году составит от 43 до 50 млрд рублей.

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