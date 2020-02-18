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Бывших президентов России предложили сделать неприкосновенными

Новости. Общество
22:00, 18 Февраля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.

"То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует", –сказал на заседании сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.

Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова, пишет издание "РИА Новости".

"Президент, являясь гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику. И конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплён в 91 статье конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма - она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего. Поэтому предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью", – сказала она.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-02-18 22:02:35
Замечательная идея кому-то в голову завалилась.
Гость
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