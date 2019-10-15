Бывший вице-премьер Карелии заявил, что чиновники принимают решения на основе фейков

Бывший заместитель председателя правительства Карелии Юрий Савельев считает, что в органах власти важные управленческие решения часто принимаются не по объективным данным, а по "слухам и сплетням".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Фейками и внутренним недоверием пропитана вся чиновничья среда, в которой смешивается объективный информационный контент с фейковым в некую гремучую смесь, которая и ложится в основу принимаемых решений", - считает Савельев.

По его словам, он был свидетелем принятия таких управленческих решений и испытал на себе их последствия.

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