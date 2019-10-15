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Новости. Общество
12:24, 15 Октября 2019
фото: Корпорация развития РК

Бывший вице-премьер Карелии заявил, что чиновники принимают решения на основе фейков

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Бывший заместитель председателя правительства Карелии Юрий Савельев считает, что в органах власти важные управленческие решения часто принимаются не по объективным данным, а по "слухам и сплетням".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Фейками и внутренним недоверием пропитана вся чиновничья среда, в которой смешивается объективный информационный контент с фейковым в некую гремучую смесь, которая и ложится в основу принимаемых решений", - считает Савельев.

По его словам, он был свидетелем принятия таких управленческих решений и испытал на себе их последствия.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2019-10-15 15:03:14
Что ж сейчас то так прорвало??? Это, по уровню жизни, социальных гарантий, видно ужо 30 лет! Рф планомерно спускают в феодальный строй: управлять легчее.
zanoza
2019-10-15 13:00:13
И это заметно, что ни решение, то полный бред!
кир
2019-10-15 12:48:16
На Пушкинской не смог и в правительстве не сумел работать. Не может быть начальником. Такую отметку влепить в трудовую книжку. Только рядовым работником в бригаде, где все на виду.
Гость
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