12:24, 15 Октября 2019
Бывший вице-премьер Карелии заявил, что чиновники принимают решения на основе фейков
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Бывший заместитель председателя правительства Карелии Юрий Савельев считает, что в органах власти важные управленческие решения часто принимаются не по объективным данным, а по "слухам и сплетням".
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Фейками и внутренним недоверием пропитана вся чиновничья среда, в которой смешивается объективный информационный контент с фейковым в некую гремучую смесь, которая и ложится в основу принимаемых решений", - считает Савельев.
По его словам, он был свидетелем принятия таких управленческих решений и испытал на себе их последствия.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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