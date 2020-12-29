Чем запомнился 2020 год

По традиции подводим итоги и вспоминаем все самое важное, что случилось в уходящем году.

Очевидно, что 2020 год для всего мира стал годом коронавируса. Пришедшая из Китая новая коронавирусная инфекция кардинально изменила нашу жизнь. Сюжет страшных фильмов об эпидемиях стал реальностью. В апреле глава Карелии надел форму спасателя и подписал распоряжение, которым ввел жесткие ограничения. И с тех пор Артур Парфенчиков постоянно вносит в этот документ изменения, от которых у жителей республики порой волосы становятся дыбом.

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