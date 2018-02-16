Чемпионка мира по биатлону приедет в Петрозаводск на лыжный фестиваль KareliaSkiFest

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт приедет в Петрозаводск на лыжный фестиваль KareliaSkiFest, который пройдет на следующей неделе.

Екатерина Юрлова-Перхт — российская биатлонистка, чемпионка мира в индивидуальной гонке, победитель и призёр этапов Кубка мира, многократный призёр чемпионатов Европы, пятикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России. Болельщики называют Екатерину самой неординарной и творческой натурой российского биатлона.

"На марафоне KareliaSkiFest Екатерина планирует бежать дистанцию 10 км", - рассказали организаторы.

Кроме того, запланированы автограф-сессия и брифинг с участием биатлонистки и двух спортивных блогеоров – Кирилла Цветкова и Алексея Жирухина.

Напомним, KareliaSkiFest будет проходить 23-25 февраля. В рамках фестиваля 24 февраля состоится лыжный марафон, который вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet. Согласно свежим данным, на участие в нем заявились более 500 человек из трех стран и 92 городов России.

На площадке споркомплекса "Курган" в этот же день пройдет "Ярмарка спорта".

А 25 февраля состоится зимняя детская олимпиада "Маленький чемпион". Семейный праздник развернется на территории спортивно-развлекательного центра "Горка".

Предполагается, что Карельский лыжный фестиваль соберет на своих трассах более 1 тысячи участников и свыше 5000 зрителей.

Подробную информацию можно узнать в паблике фестиваля в "ВКонтакте".