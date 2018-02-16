Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
15:39, 16 Февраля 2018

Чемпионка мира по биатлону приедет в Петрозаводск на лыжный фестиваль KareliaSkiFest

По теме

В Петрозаводске волейболистки поборются за Кубок председателя горсовета
14.02.18 14:03
ВИДЕО: Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру
13.02.18 22:00
ВИДЕО: Лыжник показал очень крутой трюк… на эскалаторе
13.02.18 18:00
Все новости
Загрузка...

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт приедет в Петрозаводск на лыжный фестиваль KareliaSkiFest, который пройдет на следующей неделе.

Екатерина Юрлова-Перхт — российская биатлонистка, чемпионка мира в индивидуальной гонке, победитель и призёр этапов Кубка мира, многократный призёр чемпионатов Европы, пятикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России. Болельщики называют Екатерину самой неординарной и творческой натурой российского биатлона. 

"На марафоне KareliaSkiFest Екатерина планирует бежать дистанцию 10 км", - рассказали организаторы.

Кроме того, запланированы автограф-сессия и брифинг с участием биатлонистки и двух спортивных блогеоров – Кирилла Цветкова и Алексея Жирухина.  

Напомним, KareliaSkiFest будет проходить 23-25 февраля. В рамках фестиваля 24 февраля состоится лыжный марафон, который вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet. Согласно свежим данным, на участие в нем заявились более 500 человек из трех стран и 92 городов России.

На площадке споркомплекса "Курган" в этот же день пройдет "Ярмарка спорта".

А 25 февраля состоится зимняя детская олимпиада "Маленький чемпион". Семейный праздник развернется на территории спортивно-развлекательного центра "Горка".

Предполагается, что Карельский лыжный фестиваль соберет на своих трассах более 1 тысячи участников и свыше 5000 зрителей.

Подробную информацию можно узнать в паблике фестиваля в "ВКонтакте".

По теме

В Петрозаводске волейболистки поборются за Кубок председателя горсовета
14.02.18 14:03
ВИДЕО: Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру
13.02.18 22:00
ВИДЕО: Лыжник показал очень крутой трюк… на эскалаторе
13.02.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
09.02.2018, 11:44
В Петрозаводске с 12 февраля большинство маршруток начнут ходить по-новому
09.02.2018, 13:12
Это очень грустно, господа
09.02.2018, 10:34
Spar в "Макси" оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы Косенкова
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство

Аналитика

Сегодня 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорьков и ежика" 1
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 2
12.02.2018 14:47
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:24
Без политики
Я могу себя преодолеть!
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества.  В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
Skoda Rapid - семья будет довольна
Сегодня 12:02
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 4
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 1
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп-кадр" с Ефимом Овчинниковым от 15.02.2018
15.02.2018 21:20
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»