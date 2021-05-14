Реклама на сайте
Прислать новость
Растет число госпитализированных с коронавирусом в Карелии 3
Сегодня 11:19
Любарский: «Простите, Артур Олегович» 3
Сегодня 11:48
Специалисты оценили вред от микроволновок
14.05.2021 21:05
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц 10
Сегодня 13:51
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах 23
Сегодня 14:30

Черногория полностью открывается для туристов вопреки ситуации с коронавирусом в стране

Новости. Общество
20:40, 15 Мая 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Черногория намерена на следующей неделе открыть границы для туристов по примеру Греции.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Здравко Кривокапич по завершении своего визита в Грецию.

«Сегодня важный день в Греции — с сегодняшнего дня она открылась для всех туристов. Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — заявил Кривокапич на видео, которое опубликовала пресс-служба правительства республики.

Как отметил премьер, греческие партнеры заверили его, что Черногория «является лидером на Балканах» и Греция будет «оказывать всяческую поддержку» ей. По словам Кривокапича, вскоре Подгорицу посетит с визитом его греческий коллега Кириакос Мицотакис.

Тем временем ситуация в Черногории остается одной из худших в Европе в относительном выражении: в стране с населением 600 тыс. умерли 1 556 человек. В начале марта правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса, однако помощь до сих пор так и не поступила.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»