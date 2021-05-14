Черногория полностью открывается для туристов вопреки ситуации с коронавирусом в стране

Черногория намерена на следующей неделе открыть границы для туристов по примеру Греции.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Здравко Кривокапич по завершении своего визита в Грецию.

«Сегодня важный день в Греции — с сегодняшнего дня она открылась для всех туристов. Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — заявил Кривокапич на видео, которое опубликовала пресс-служба правительства республики.

Как отметил премьер, греческие партнеры заверили его, что Черногория «является лидером на Балканах» и Греция будет «оказывать всяческую поддержку» ей. По словам Кривокапича, вскоре Подгорицу посетит с визитом его греческий коллега Кириакос Мицотакис.

Тем временем ситуация в Черногории остается одной из худших в Европе в относительном выражении: в стране с населением 600 тыс. умерли 1 556 человек. В начале марта правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса, однако помощь до сих пор так и не поступила.