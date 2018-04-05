Чипсы из морских водорослей могут начать делать в Карелии, считает Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков допустил возможность производства чипсов из морских водорослей в республике.

"Рыбопереработка - одно из приоритетных направлений в развитии рыбохозяйственного комплекса республики. У нас действуют около 20 рыбоперерабатывающих производств, в том числе 13 на базе форелевых хозяйств. Мы уже вышли на добычу в 25 тыс. тонн аквакультурной форели и в перспективе должны выйти на 35 тыс. тонн – это экологически обусловленная норма. Но, думаю, при грамотном подходе к экологии, использовании проточной воды цифра может быть больше", - сказал Артур Парфенчиков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в республике планируется открыть новые рыбоперерабатывающие производства на предприятиях аквакультуры и специализированных рыбоперерабатывающих линий.

"Помимо рыбы мы намерены развивать производство продуктов из водорослей – их выпуск намечен на конец года. Сейчас это направление практически потеряно, но несколько десятилетий назад неплохо развивалось. Я имею в виду добычу фукуса и ламинарии. В перспективе мы эти ресурсы (водоросли) хотим использовать для биотехнологий. Поэтому специально приняли закон, дающий экономические, налоговые льготы для инвестиций в сферу биотехнологий", - сказал он.

Глава республики отметил, что Карелии есть предприятия, специализирующиеся на производстве дикоросов: иван-чая, ягод. Так, только ПК "Ягода Карелии" в этом году планирует закупить для переработки 500-700 тонн сырья на внутреннем рынке. Из него будет производиться, в том числе, и сублимированная продукция. Она используется в фармацевтической отрасли – это сегодня перспективное и востребованное направление.

"Учитывая все это, возможно, мы начнем выпускать специальные чаи с добавкой водорослей и чипсы из водорослей с морской солью. А на основе наших ягод и овощей будем создавать соусы, приправы", - сказал он.