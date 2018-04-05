Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:09, 05 Апреля 2018

Чипсы из морских водорослей могут начать делать в Карелии, считает Парфенчиков

По теме

"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"
05.04.18 13:30
Руководитель КарНЦ РАН: "У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов"
05.04.18 13:24
Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии
05.04.18 13:23
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков допустил возможность производства чипсов из морских водорослей в республике.

"Рыбопереработка - одно из приоритетных направлений в развитии рыбохозяйственного комплекса республики. У нас действуют около 20 рыбоперерабатывающих производств, в том числе 13 на базе форелевых хозяйств. Мы уже вышли на добычу в 25 тыс. тонн аквакультурной форели и в перспективе должны выйти на 35 тыс. тонн – это экологически обусловленная норма. Но, думаю, при грамотном подходе к экологии, использовании проточной воды цифра может быть больше", - сказал Артур Парфенчиков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в республике планируется открыть новые рыбоперерабатывающие производства на предприятиях аквакультуры и специализированных рыбоперерабатывающих линий.

"Помимо рыбы мы намерены развивать производство продуктов из водорослей – их выпуск намечен на конец года. Сейчас это направление практически потеряно, но несколько десятилетий назад неплохо развивалось. Я имею в виду добычу фукуса и ламинарии. В перспективе мы эти ресурсы (водоросли) хотим использовать для биотехнологий. Поэтому специально приняли закон, дающий экономические, налоговые льготы для инвестиций в сферу биотехнологий", - сказал он.

Глава республики отметил, что Карелии есть предприятия, специализирующиеся на производстве дикоросов: иван-чая, ягод. Так, только ПК "Ягода Карелии" в этом году планирует закупить для переработки 500-700 тонн сырья на внутреннем рынке. Из него будет производиться, в том числе, и сублимированная продукция. Она используется в фармацевтической отрасли – это сегодня перспективное и востребованное направление.

"Учитывая все это, возможно, мы начнем выпускать специальные чаи с добавкой водорослей и чипсы из водорослей с морской солью. А на основе наших ягод и овощей будем создавать соусы, приправы", - сказал он.

 

По теме

"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"
05.04.18 13:30
Руководитель КарНЦ РАН: "У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов"
05.04.18 13:24
Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии
05.04.18 13:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мих
2018-04-05 13:37:46
Надо не допускать чего то , а начать делать чего то , уже второй год в Карелии все чего то планирует.
Хаос
2018-04-05 13:28:45
Вот они космические и наполеоновские планы, чипсы из водорослей, вот что нам поможет. Господи, ну почему у нас такая власть. Им все мало.
User
2018-04-05 13:22:18
"Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. "(c)
Мизантроп
2018-04-05 13:21:01
Красавец! До сентября то успеешь? Или опять, очередной пук в муку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
01.04.2018, 17:09
СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Аналитика

Сегодня 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»