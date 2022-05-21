Глава Карелии вышел на старт состязаний по бегу и скандинавской ходьбе (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков принимает участие во всероссийской спортивной акции «Забег.РФ», которая проходит сегодня во многих регионах страны, в том числе, в Петрозаводске.
Трасса проходит по историческому центру Петрозаводска. Участники преодолеют дистанции от 1 до 10 км, в том числе, полумарафон 21,1 км.
Губернатор участвует в состязаниях по скандинавской ходьбе.
Перед стартом он заявил, что занимается этим видом спорта уже много лет, но пойдет в конце колонны, потому что считает, что для такого спортивного праздника главное не победа, а участие.
Медалями будут награждены все участники.
Среди других известных персон на старте были замечены вице-премьер правительства Лариса Подсадник, замминистра экономического развития Александр Ломако, депутат парламента Илья Раковский, депутат Петросовета Наталья Захарчук.
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