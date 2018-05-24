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Новости. Общество
18:20, 24 Мая 2018

Деньги россиян поставят на контроль

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Министерство труда и социальной защиты намерено получить контроль над доходами всех россиян, чтобы выявить самозанятых граждан и обязать их платить сборы в фонды социального и медицинского страхования.

Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

"Мы постепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию о людях, и возможности такие есть. С налоговой службой, все больше появляется кассовых аппаратов, все больше люди пользуются электронными платежными средствами", — рассказал Топилин.

Еще один метод контроля — коммунальные платежи, по которым Минтруд намерен следить за расходами граждан и накапливать данные о тех, кто не платит страховые взносы и подоходный налог в трудоспособном возрасте. По словам Топилина, ведомство намерено сопоставлять всю эту информацию.

При этом сам министр выступает против введения специального налога на самозанятых, по его словам, к этой теме надо "подбираться аккуратно".

"Государство будет накапливать информацию. И постепенно мы хотели бы, чтобы граждане сами, прежде всего, понимали, что в последующем они могут остаться без пенсии и без других видов социального обеспечения", — настаивает Топилин.

В середине мая сообщалось, что самозанятых граждан заставят платить отчисления в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующие поправки в законодательство подготовил Минюст.

По итогам 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились 595 человек. По разным оценкам, например, от "Опоры России", в действительности их 15-20 миллионов человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-24 18:50:42
И это правильно. Полностью одобряю
Гость
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