Депутат Андрей Рогалевич собрался в губернаторы Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич решил баллотироваться в губернаторы на следующих выборах.

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в парламенте республики.

"Пресс-конференция связана с поправкой (этим словом здесь и далее спикер называл законопроект – прим. авт.) о самовыдвижении. Федеральный закон не запрещает, чтобы в республике выдвижение в губернаторы было не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. Однако моя поправка была отклонена", - сказал журналистам Рогалевич.

- Вы будете готовы выдвинуть свою кандидатуру, если законопроект будет принят?

- Да, - ответил Рогалевич.

- Кого вы можете назвать ещё из самовыдвиженцев?

- Сложно сказать… - тут Рогалевич пустился в витиеватые рассуждения, но в какой-то момент собрался и сравнительно неожиданно для аудитории назвал фамилию Чаженгина.

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