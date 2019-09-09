Депутат парламента Карелии предложил отправлять диких медведей в цирк

Парламентарий Валерий Шоттуев заявил, что от диких зверей исходит большая опасность для населения, после чего предложил варианты решения проблемы.

Валерий Шоттуев заявил о жалобах населения на угрозу, исходящую от лесных хищников на заседании комитета по природным ресурсам и экологии и предложил принять меры.



"Надо как-то охотничий туризм развивать дальше. На берлоги охоту организовывать, чтобы медвежат там этих, которые есть.. Не в Карелии они тут бродили, а где-то в цирках там работали и все прочее", – добавил депутат.

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