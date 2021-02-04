Депутаты парламента Карелии предложили ввести обязательную видеофиксацию во всех помещениях полиции

Поправки в федеральный закон о полиции обсудит Законодательное собрание республики.

Депутаты Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Иван Гусев внесли на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в федеральный закон о полиции. Этот законопроект предусматривает обязательное применение систем постоянной видеофиксации во всех помещениях полицейских подразделений, а также по аналогии с авиационными бортовыми самописцами в служебных автомобилях правоохранительных органов. При этом, как считают авторы поправки, запись информации должна производиться на удаленный носитель во избежание ее несанкционированного редактирования.

По словам депутатов Слабуновой и Гусева, данные видеонаблюдения могут использоваться в качестве дополнительного источника сведений при проведении профилактических или следственных мероприятий, а также при разрешении спорных вопросов, возникающих в ходе общения сотрудников полиции с гражданами. Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление информации, полученной средствами аудио- и видеофиксации, гражданам и общественными объединениям, осуществляющим общественный контроль за деятельностью полиции.

Как считают депутаты от партии "Яблоко", предложенные ими меры будут способствовать "предотвращению нарушения прав граждан в случаях применения к ним мер государственного принуждения, охране их жизни и здоровья, а также соблюдению прав и охраняемых законом интересов сотрудников полиции в случаях неправомерного и или провокационного поведения со стороны граждан".