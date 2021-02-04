Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Диетолог объяснил, в каких случаях есть перед сном не вредно
04.02.2021 21:30
Мужчина случайно нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями
04.02.2021 23:30
Коронавирус оборвал жизни четырех мужчин в Карелии 9
Сегодня 09:27
Похожее на моток веревки загадочное существо выбросило на пляж
04.02.2021 19:10
Типовые квартиры в новостройках в Карелии стали дороже жилья более высокого класса 3
Сегодня 10:33

Депутаты парламента Карелии предложили ввести обязательную видеофиксацию во всех помещениях полиции

Новости. Политика
15:18, 05 Февраля 2021
фото: © Fotolia / agrispot
Загрузка...

Поправки в федеральный закон о полиции обсудит Законодательное собрание республики.

Депутаты Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Иван Гусев внесли на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в федеральный закон о полиции. Этот законопроект предусматривает обязательное применение систем постоянной видеофиксации во всех помещениях полицейских подразделений, а также по аналогии с авиационными бортовыми самописцами в служебных автомобилях правоохранительных органов. При этом, как считают авторы поправки, запись информации должна производиться на удаленный носитель во избежание ее несанкционированного редактирования.

По словам депутатов Слабуновой и Гусева, данные видеонаблюдения могут использоваться в качестве дополнительного источника сведений при проведении профилактических или следственных мероприятий, а также при разрешении спорных вопросов, возникающих в ходе общения сотрудников полиции с гражданами. Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление информации, полученной средствами аудио- и видеофиксации, гражданам и общественными объединениям, осуществляющим общественный контроль за деятельностью полиции.

Как считают депутаты от партии "Яблоко", предложенные ими меры будут способствовать "предотвращению нарушения прав граждан в случаях применения к ним мер государственного принуждения, охране их жизни и здоровья, а также соблюдению прав и охраняемых законом интересов сотрудников полиции в случаях неправомерного и или провокационного поведения со стороны граждан".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-02-05 17:54:45
На шлеме надо камеру закрепить, как у штатовских.
Вепс
2021-02-05 16:41:37
Здравая идея доведённая до маразма. Хорошо, что она пришла в голову всего только двум депутатам, это радует.
Mike
2021-02-05 16:22:09
Лучше бы самих депутатов зафиксировали на видео, сколько и как часто они спят на своих заседаниях
User
2021-02-05 16:04:11
От беззакония видеофиксация не поможет. На избирательных участках камер понатыкали, а толку - ноль. С чего бы вдруг в полицарнях будет по другому?!
Поцъ
2021-02-05 15:21:18
Правильно,чтобы пакеты целофановые на головы не одевали подозреваемых ,где не попадая...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 6
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»