Депутаты парламента Карелии задекларировали доходы – почти все они миллионеры

Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали данные о своих доходах за 2020 год – меньше миллиона не заработал никто за исключением двух человек.

Самый высокий доход за прошлый год получил Олег Доценко, который не получает зарплату из бюджета, а трудится топ-менеджером в коммерческой фирме. Его годовой доход составил почти 69 млн рублей. У него 3 земельных участка, дача, дом, квартира, автомобили «VOLKSWAGEN TOUAREG», «MERCEDES BENZ GLE 350d», снегоход, моторная лодка.

На втором месте по уровню доходов Максим Воробьев, который по основному месту работы является гендиректором комбината «Карельский окаты». Он заработал 46,1 млн рублей. В собственности у Воробьева автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG», снегоход и дом.

Также в тройке лидеров Виталий Красулин, недавно перешедший на работу в парламент на постоянной основе. У него 9 нежилых помещений, долевая собственность в гостинице и земельных участках коммерческого назначения. Его доход в 2020 году достиг 36,5 млн рублей.

Среди других народных избранников с высокими доходами Леонид Лиминчук — 11,1 млн рублей, Сергей Ломакин — 7,6 млн рублей, Анна Лопаткина — 5,9 млн рублей, Андрей Мазуровский — 5,1 млн рублей, председатель парламента Элиссан Шандалович — 4,2 млн. рублей.



У большинства остальных депутатов доход составляет около 1,5-3 млн рублей, кроме Андрея Рогалевича и Евгения Ульянова. Они заработали за прошлый год, соответственно, 992 тыс. и 483 тыс. рублей.