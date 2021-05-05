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Депутаты парламента Карелии задекларировали доходы – почти все они миллионеры

Новости. Общество
10:18, 06 Мая 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали данные о своих доходах за 2020 год – меньше миллиона не заработал никто за исключением двух человек.

Самый высокий доход за прошлый год получил Олег Доценко, который не получает зарплату из бюджета, а трудится топ-менеджером в коммерческой фирме. Его годовой доход составил почти 69 млн рублей. У него 3 земельных участка, дача, дом, квартира, автомобили «VOLKSWAGEN TOUAREG», «MERCEDES BENZ GLE 350d», снегоход, моторная лодка.

На втором месте по уровню доходов  Максим Воробьев, который по основному месту работы является гендиректором комбината «Карельский окаты». Он заработал 46,1 млн рублей. В собственности у Воробьева автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG», снегоход и дом.

Также в тройке лидеров Виталий Красулин, недавно перешедший на работу в парламент на постоянной основе.  У него 9 нежилых помещений, долевая собственность в гостинице и земельных участках коммерческого назначения. Его доход в 2020 году достиг 36,5 млн рублей.

Среди других народных избранников с высокими доходами Леонид Лиминчук — 11,1 млн рублей,  Сергей Ломакин — 7,6 млн рублей, Анна Лопаткина — 5,9 млн рублей, Андрей Мазуровский  — 5,1 млн рублей, председатель парламента Элиссан Шандалович — 4,2 млн. рублей.

У большинства остальных депутатов доход составляет около 1,5-3 млн рублей, кроме Андрея Рогалевича и Евгения Ульянова. Они заработали за прошлый год, соответственно, 992 тыс. и 483 тыс. рублей.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-05-06 13:17:31
Иноагенты прибедняются. Боятся, что расшифруют. А у самих дети за границей пристроены.
театральный критик
2021-05-06 12:56:01
Щас занознутая истерику устроит на три страницы
Вася
2021-05-06 12:25:06
Побольше надо таких кадров
Изя
2021-05-06 12:18:45
Жульё нынче кругом , однако :)
goo
2021-05-06 12:16:27
А вы говорите что у жителей Карелии зарплаты маленькие. Вот видите, большие же!
Off
2021-05-06 11:21:26
Только тех кто любит труд..в депутаты не берут.
Изя
2021-05-06 12:55:36
Off, +100 ))) :)
Вася
2021-05-06 11:05:19
Россия держится на сильном Лидере ,
родитель
2021-05-06 10:52:25
Вот пусть бы при этом они ничего не делали! Поскольку ничего доброго от них ждать не приходится.
наташка
2021-05-06 10:27:30
Деньги любят тишину
Njkdez
2021-05-06 10:24:43
Виталий Красулин красавчег, в 5 доме знают.
Изя
2021-05-06 11:53:21
Njkdez, а не пора ли к гене рвануть )))
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