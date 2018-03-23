Депутаты Петросовета оценили работу Мирошник в 2017 году

Депутаты Петрозаводского городского совета большинством голосов признали деятельность Ирины Мирошник и администрации карельской столицы в минувшем году удовлетворительной.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник представила доклад об итогах своей деятельности на посту главы города перед депутатами Петросовета.

Мирошник выступила с 30-минутным докладом, подробная текстовая версия которого уже была опубликована на сайте горсовета в виде проекта документа. В частности, там отмечалось, что одним из основных итогов социально-экономического развития Петрозаводска в прошлом году мэрия считает рост промышленного производства, увеличение заработной платы и выполнение социальных обязательств.

За то, чтобы признать деятельность главы Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и администрации города за 2017 год удовлетворительной, проголосовали 23 депутата. Голос против был один: неудовлетворительной деятельность мэрии и ее руководителя признала депутат Галина Васильева.

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