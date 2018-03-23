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Новости. Политика
12:44, 23 Марта 2018

Депутаты Петросовета оценили работу Мирошник в 2017 году

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Депутаты Петрозаводского городского совета большинством голосов признали деятельность Ирины Мирошник и администрации карельской столицы в минувшем году удовлетворительной.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник представила доклад об итогах своей деятельности на посту главы города перед депутатами Петросовета.

Мирошник выступила с 30-минутным докладом, подробная текстовая версия которого уже была опубликована на сайте горсовета в виде проекта документа. В частности, там отмечалось, что одним из основных итогов социально-экономического развития Петрозаводска в прошлом году мэрия считает рост промышленного производства, увеличение заработной платы и выполнение социальных обязательств.

За то, чтобы признать деятельность главы Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и администрации города за 2017 год удовлетворительной, проголосовали 23 депутата. Голос против был один: неудовлетворительной деятельность мэрии и ее руководителя признала депутат Галина Васильева.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-03-23 13:54:58

Д.Ю , Так ведь власть г. Петрозаводска одна в России Майские указы выполнила ,Им же равных нет.
gaudealis
2018-03-23 13:53:34
Один мыслящий человек во всём Петросовете.
Кстати: стелу воинской славы до сих пор в Петрозаводске не установили. Я усматриваю в этом оскорбление памяти о героях ВОВ и неуважение к ветеранам. Надо бы настрочить какую-нибудь кляузу на Мирошник куда-нибудь в Москву.
Д.Ю
2018-03-23 13:25:00
Гоголевский путепровод, Соломенский мост, постройка перинатального центра, гимнастический центра федерального уровня - это все заслуги Мирошник?
кир
2018-03-23 12:56:34
Депутаты себе отмазку сделали.
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