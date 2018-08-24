Депутаты Петросовета в сентябре соберутся на сессию

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Муниципальные депутаты Петрозаводска соберутся на первую после летних каникул сессию 19 сентября.
Это следует из распоряжения, которое подписал председатель горсовета Геннадий Боднарчук.
Депутаты рассмотрят несколько вопросов. Среди них отчет постоянной контрольной комиссии Петросовета о своей деятельности за второй квартал 2018 года.
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