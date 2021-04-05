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Депутаты Заксобрания Карелии обсудили законопроект о детях войны

Новости. Политика
16:19, 06 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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Члены комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания республики направили на заключение главы Карелии законопроект о детях войны.

На заседании профильного комитета депутаты карельского парламента обсудили проект закона Республики Карелия "О детях войны в Республике Карелия" и направили его на заключение губернатора Артура Парфенчикова.

Законодательная инициатива предполагает установление особого статуса и меры поддержки для новой льготной категории детей войны.

Председатель Совета ветеранов Республики Карелия Николай Черненко предложил, чтобы дети войны имели право вне очереди претендовать на места в домах-интернатах. Черненко отметил, что получатели льгот должны иметь соответствующее удостоверение и специальный знак.  Он также предложил парламентариям рассмотреть вопрос о введении разовых выплат детям войны ко Дню Победы.

"Я тоже отношусь к этой категории. Таких действительно в Карелии много. И по Российской Федерации многие регионы уже этот закон приняли. Важно им понять, что Родина оценила их соучастие в тех великих событиях, в которых принимали участие их родители, старшие братья и сестры. Но они тоже соучастники тех событий. И поэтому это звание дает право соучастия в грозных событиях Великой Отечественной войны", - прокомментировал Черненко.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович заявил о необходимости усилить медицинское звено в поддержке льготной категории детей войны.  

"Мне кажется, что отработать надо с Министерством здравоохранения очень важную тему, каким образом усилить амбулаторное звено Госпиталя ветеранов войн для того, чтобы консультативный прием и амбулаторный прием велись на базе этого госпиталя. Тогда и вопрос по внеочередному приему в общей сети будет снят", - пояснил он.

"Сегодня важный день. Потому что наконец-таки мы принимаем важное решение, которое ждали все независимо от принадлежности к партии, независимо от наших убеждений и мнений. Это единый закон. Статус "дети войны" в Республике Карелия должен быть признан", - заявила депутат Марина Гуменникова.

"Сейчас мы делаем действительно правильный необходимый шаг. Мы обязаны оформить это законодательно. И наше старшее поколение, дети войны, обязаны получить этот статус для того, чтобы иметь не только формальную, но уже и эмоциональную форму принятия всем обществом этого тяжелого военного времени", - сказал депутат Леонид Лиминчук, предложив поддержать законопроект для последующего рассмотрения на парламентских чтениях.

По итогам голосования законопроект был направлен на заключение главы Карелии Артура Парфенчикова, поскольку затрагивает финансовые обязательства региона.

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