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Новости. Общество
11:06, 12 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Деревенским старостам в Карелии быть - решили депутаты

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Парламент Карелии принял в окончательном чтении законопроект о введении в республике должностей деревенских старост.

Идею о введении в республике должностей старост на селе, которые будут курировать отношения местных жителей и чиновников, ранее инициировал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня на заседании Заксобрания в поддержку этого проекта выступили 20 депутатов, против - один парламентарий.

Старост предполагается назначать "для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения". Расходы на их деятельность предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

Кто будет назначать деревенских старост, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Саныч
2019-07-12 12:13:00
Если партия прикажет, что в каждой деревне должен быть слон - то примут и такой закон.
zanoza
2019-07-12 11:16:09
Интересно ,а из кого будут этих старост выбирать? Сделано всё,чтобы сельские поселения не выжили в тех условиях, в которые их загнали оптимизацией. Люди из деревень бегут, молодёжь не остаётся, социальной сферы (больниц, магазинов, почты и т.д.) нет! А старосты будут! Видимо из числа тех сельчан, которые не успели умереть от такой жизни и доживают свой век на родной земле, а это пожилые люди которые вряд ли смогут взять на себя функции старост. Но нашим депутатам лишь бы проголосовать! Видимо это такая депутатская забава-голосовать! :)
кир
2019-07-12 12:16:36
zanoza, в прошлом веке закрыли старинное поморское село Кереть. Никто не вопил и не проклинал антинародный режим. Исторически так сложилось. И далее уйдут малые деревни и посёлки, где работы нет. Уйдут языки и диалекты, которые и письменности даже не имели. Что вы тут истерите и доказать пытаетесь, имея слабые познания?
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