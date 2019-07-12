Деревенским старостам в Карелии быть - решили депутаты

Парламент Карелии принял в окончательном чтении законопроект о введении в республике должностей деревенских старост.

Идею о введении в республике должностей старост на селе, которые будут курировать отношения местных жителей и чиновников, ранее инициировал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня на заседании Заксобрания в поддержку этого проекта выступили 20 депутатов, против - один парламентарий.

Старост предполагается назначать "для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения". Расходы на их деятельность предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

Кто будет назначать деревенских старост, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".