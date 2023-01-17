Детсад и еще 33 дома остались без тепла в Петрозаводске из-за аварии

В жилых домах и здании детского сада на Зареке отключили теплоснабжение из-за коммунальной аварии, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В четверг, 16 февраля, в 14.00 произошло аварийное отключение тепла в 34 домах, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.



Это здания по проспекту Александра Невского, 11, 12, 13, 14, 15-А (детский сад №70 «Цветик-семицветик»), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-А.



А также по улице Коммунистов, 3, 4, 10, 12, 14, 16; улице «Правды», 1-А, 5, 9, 11, 11-А; набережной Гюллинга, 13; улице Волховской, 1, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 8.



Коммунальная авария произошла в зоне ответственности АО «ПКС - Тепловые сети». Когда тепло вернут в перечесиленные здания, не сообщается.