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Новости. Погода
09:06, 04 Февраля 2019
фото: © Сергей Стариков/ТАСС

Детская коляска cгорела в подъезде жилого дома в Петрозаводске

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Жители столицы Карелии потушили загоревшуюся в подъезде детскую коляску.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, инцидент случился 3 февраля в 19.52  в первом подъезде дома №54 на ул. Пограничная.

"В результате значительно повреждена детская коляска. Причина, виновный, ущерб устанавливаются", - отметили в службе.

Пожар был ликвидирован жителями подручными средствами до прибытия пожарной охраны.

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Комментарии

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однозначно
2019-02-04 10:36:59
Этот дима сразу в редакцию стал на меня жаловаться. Разнылся как баба. Так вот всем этим димам пожелаю запутаться в колясках, велосипедах и прочем хламе на лестничных площадках, когда в трусах в темноте и задымленности будете покидать свои курятники в случае пожара.
Беня
2019-02-04 10:17:59
Мир не без добрых людей :)
Сперва колясочку подожгут, потом дверь в квартиру....
Dima
2019-02-04 09:43:02
Уважаемая stolica, позволяют ли мне правила вашего форума назвать "однозачного" тупым серым имбицилом? - Нет, не позволяют. Ок, тогда я отказываюсь называть "однозначного" тупым серым имбицилом.
Саныч
2019-02-04 10:30:18
Dima, я мечтал так написать!!!
однозначно
2019-02-04 09:33:24
Ибо нефиг захламлять лестничные проходы.
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