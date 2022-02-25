Диетологи посоветовали, какие блины нужно есть на масленицу

В России сегодня начинается масленичная неделя.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем и склонным к набору веса, в Масленицу следует готовить блины из более полезных ингредиентов, рассказали опрошенные РИА Новости диетологи.

Специалисты рекомендовали готовить лакомство на воде, с использованием гречневой или черемуховой муки.

В этом году Масленица начнется в понедельник, 28 февраля, и продлится до воскресенья, 6 марта.

Как отметила диетолог Маргарита Королева, если у человека нет проблем, связанных с метаболическими процессами в организме, нет сахарного диабета, избыточного веса и нет склонности к быстрому набору веса, то один-два блина в первой половине дня никак не могут навредить такому организму.

Но если у человека есть такие нюансы с состоянием здоровья, то следует отдавать предпочтение чуть более здоровым ингредиентам для приготовления блинов.

«Например, выпекать их из гречневой или из черемуховой муки, из тех продуктов, которые не содержат глютен. Готовить такие блины можно на воде, без добавления молока. И я рекомендую всем готовить блины без добавления молока коровьего происхождения. Такие блины можно использовать с начинками тоже с низким гликемическим индексом: это могут быть ягоды, овощи, источники полноценного белка, чтобы человек и насытился, и не нанес вреда организму», — рассказала Королева.

В свою очередь специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау добавила, что при таких заболеваниях также можно делать блины на смеси цельнозерновой муки и муки высшего сорта или на овсяной муке.

«Помните про количество и частоту употребления блинов: если вы будете есть много блинов и часто, тогда имеет смысл заменить муку высшего сорта на более здоровый вариант, добавлять меньше масла и сахара. Также рекомендую не смазывать каждый блин сливочным маслом. Для аромата и вкуса можно добавить немного растопленного сливочного масла в блинную смесь», — отметила специалист.