Дизайн, вдохновленный карельской культурой и природой, покоряет страну

Проект Karelian Design (ООО «Дизайн-Проект) родился из стремления карельских дизайнеров показать один их самых загадочных и натуралистичных регионов России изнутри.

Дело развивается благодаря господдержке и президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На протяжении нескольких десятков лет основатель проекта Karelian Design Яна Пермякова и ее команда разрабатывают дизайн интерьера жилых и общественных пространств, создают авторские предметы декора, одежды, посуды, аксессуаров и домашнего текстиля, посуды, раскрывая душу Карелии. Под брендом Karelian Design созданы четыре коллекции одежды, отражающие культуру народа нашего региона.

- Вдохновением для нас служат традиции и история Карелии, а также природные материалы, которыми богата республика. Благодаря уникальному дизайну и идее с 2020 года проект начал сотрудничать с пространством МЕСТО в МХАТ имени Горького в Москве. Сейчас интерьеры, созданные нашей командой, можно встретить не только в карельских ресторанах и местах размещения гостей республики, но и в других регионах страны, - отметила директор ООО «Дизайн-проект» Яна Пермякова.

Компания является частью Креативного кластера, работающего на базе Центра «Мой бизнес» Республики Карелия. Этот статус позволяет организациям творческой направленности рассчитывать на дополнительное содействие со стороны государства. Благодаря этому Яна Пермякова приняла участие в ярких событиях прошлого года – Креативной неделе в Москве и в просветительско-образовательном мероприятии «Дело на заводе» в Петрозаводске, посетила текстильные заводы в рамках бизнес-миссии в Иваново, получила поддержку в рекламном продвижении.

Увидеть результаты работы команды Karelian Design предмтавлены на стенде Республики Карелия на Международной выставке-форуме Россия.

Кроме того, в 2021-2022 годах Яна Пермякова принимала участие в организации «Дней Карелии в Москве» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и МИД России.

За добросовестный труд, активное участие в деятельности, направленной на популяризацию брендов Республики Карелия и формирование положительного образа региона, предприятие отмечено Почетной грамотой Правительства Республики Карелия.