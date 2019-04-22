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Новости. Экономика
15:27, 22 Апреля 2019
фото: petrsu.ru

Для студентов института экономики и права ПетрГУ прошел день карьеры

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Энергетики ПАО "ТГК-1" 19 апреля провели День карьеры для студентов 3 и 4 курсов института экономики и права Петрозаводского государственного университета.

Руководители юридической службы филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" рассказали о нюансах работы подразделения и об основных элементах правовой базы, необходимой будущим сотрудникам.

"Юридическая служба филиала – площадка для саморазвития, профессионального и личностного. Процесс обучения не останавливается и после устройства на работу в компанию. Для специалистов регулярно проводятся различные тренинги", – отметила во вступительном слове руководитель юридической службы филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Мерзлякова.

23 апреля сотрудники ПАО "ТГК-1" примут участие в республиканской ярмарке вакансий "Карьера-2019". Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 в центре образования и творчества "Петровский Дворец" (ул.  Красная, 8).

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