Для жителей Карелии пройдет "горячая линия" по вопросам назначения и перерасчета пенсий

На самые актуальные вопросы ответит специалист Пенсионного фонда в Карелии.

Во вторник, 17 июля, Пенсионный фонд Карелии проведет "горячую линию" по вопросам назначения и перерасчета пенсий.

На вопросы граждан ответит Ольга Викторовна Лебедева – начальник отдела организации назначения и перерасчёта пенсий ПФР в РК.

Звоните 17 июля с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.