11:19, 16 Июля 2018
Для жителей Карелии пройдет "горячая линия" по вопросам назначения и перерасчета пенсий
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На самые актуальные вопросы ответит специалист Пенсионного фонда в Карелии.
Во вторник, 17 июля, Пенсионный фонд Карелии проведет "горячую линию" по вопросам назначения и перерасчета пенсий.
На вопросы граждан ответит Ольга Викторовна Лебедева – начальник отдела организации назначения и перерасчёта пенсий ПФР в РК.
Звоните 17 июля с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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