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Дмитрий Фабрикантов: Вопрос с парковкой у вокзала в Петрозаводске нужно срочно решать

Новости. Общество
15:47, 01 Июня 2021
фото: © Партия Роста

Председатель Партии Роста в Карелии Дмитрий Фабрикантов прокомментировал заявление главы Петрозаводска о судьбе парковки у железнодорожного вокзала.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил о намерении решить вопрос с парковкой личного и общественного транспорта на площади Гагарина. Это заявление прокомментировал председатель Партии Роста в Карелии Дмитрий Фабрикантов:

- Карельское отделение Партии Роста в своей предвыборной программе предложит реальные меры по соблюдению прав людей за рулем в нашей республике. Одним из самых актуальных вопросов является проблема парковок в Петрозаводске. Это настоящий бич для автовладельцев.

Мы поддерживаем решение мэра Петрозаводска Владимира Любарского заняться организацией нормальной парковки у железнодорожного вокзала. Сейчас там сложилась абсолютно неприемлемая ситуация: встать негде, добавились автобусы в связи с переносом автовокзала. Люди в спешке вынуждены высаживать и забирать пассажиров, машину не оставить. Нет возможности нормально встретить или проводить на поезд родных. При этом очень активно ведут себя полицейские, причем именно в часы прибытия и отправления поездов.

Считаем, что вопрос с парковкой у вокзала нужно срочно решать. Озеленение города тоже очень важно, конечно, нам хочется видеть Петрозаводск зеленым и красивым. Надеюсь, эту проблему Владимир любарский также не оставит без внимания. 

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