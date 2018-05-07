Доход в казну Карелии увеличился на 22%

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Министерство финансов республики отметило рост на 22,1% поступлений в бюджет Карелии за первые месяцы 2018 года.
За четыре месяца 2018 года в бюджет Карелии поступило 7,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 22,1%, сообщает сайт министерства.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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