Доход в казну Карелии увеличился на 22%

Министерство финансов республики отметило рост на 22,1% поступлений в бюджет Карелии за первые месяцы 2018 года.

За четыре месяца 2018 года в бюджет Карелии поступило 7,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 22,1%, сообщает сайт министерства.

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