Доходы бюджета Карелии выросли на 2 млрд рублей без федеральной помощи

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета без учета федеральной помощи за 9 месяцев 2019 года выросли на 1,9 млрд рублей или на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Минфина Карелии, общая сумма собственных доходов достигла 20,2 млрд рублей - это на 0,2% больше запланированного.

За счет каких источников увеличились поступления в бюджет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".