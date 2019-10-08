Доходы бюджета Карелии выросли на 2 млрд рублей без федеральной помощи

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Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета без учета федеральной помощи за 9 месяцев 2019 года выросли на 1,9 млрд рублей или на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Минфина Карелии, общая сумма собственных доходов достигла 20,2 млрд рублей - это на 0,2% больше запланированного.
За счет каких источников увеличились поступления в бюджет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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