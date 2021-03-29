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Доходы бюджета Карелии выросли в начале года без помощи Москвы

Новости. Экономика
10:31, 30 Марта 2021
фото: pixabay
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за январь-февраль 2021 года составили 4 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Минфина об исполнении бюджета республики.

Поступления за счет налоговых источников выросли на 3%, неналоговые доходы – на 19,6%.

"Основной прирост доходов обеспечен за счет бюджетообразующих налогов консолидированного бюджета Республики Карелия: налога на доходы физических лиц - на 6,9% к уровню аналогичного периода прошлого года, а также налога на прибыль организаций – в 2,8 раза", - пояснили в Минфине.

О других источниках роста доходов бюджета без учета федеральной помощи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-30 12:37:23
Ха-ха-ха! Возросли у них доходы без Москвы :) На пустом месте доходы расти не могут!
кир
2021-03-30 10:58:33
Не обошлось без Москвы, - казал кот.
Изя
2021-03-30 11:25:25
откуда узнал , бродяга ???)))
Гость
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