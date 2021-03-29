Доходы бюджета Карелии выросли в начале года без помощи Москвы

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за январь-февраль 2021 года составили 4 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Минфина об исполнении бюджета республики.

Поступления за счет налоговых источников выросли на 3%, неналоговые доходы – на 19,6%.

"Основной прирост доходов обеспечен за счет бюджетообразующих налогов консолидированного бюджета Республики Карелия: налога на доходы физических лиц - на 6,9% к уровню аналогичного периода прошлого года, а также налога на прибыль организаций – в 2,8 раза", - пояснили в Минфине.

О других источниках роста доходов бюджета без учета федеральной помощи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".