Доступные способы покупки квартиры в новостройке

При покупке квартиры самый непростой вопрос — как ее купить? Ответ на него мы получили в строительной компании «Баренц Групп», у специалистов которой есть доступные варианты решения.

Если вы задумались о покупке квартиры в новом жилом районе TALOJARVI город у воды или в жилом доме «Onegin» — специалисты компании Баренц Групп» помогут вам принять правильное решение.

К каждому клиенту у компании «Баренц Групп» индивидуальный подход, предлагаются различные варианты оплаты:

• ипотека

• рассрочка до момента сдачи

• зачет недвижимости

Один из популярных вариантов покупки квартиры — ипотечный кредит. Подать заявку для получения положительного решения и рассчитать ежемесячные платежи возможно через ипотечного брокера компании «Баренц Групп». Подать заявку можно под самую низкую ставку — 5,7%.

Также компания «Баренц Групп» скоро запустит программу субсидирования процентной ставки (про данную программу мы расскажем в следующих статьях).

Помимо ипотеки есть и другой вариант оплаты — рассрочка. Здесь необходим первый взнос. Остаток суммы разбивается на каждый месяц до срока сдачи квартиры, то есть клиент должен выплатить сумму до момента выдачи ему ключей. И здесь к каждому клиенту индивидуальный подход.

Пример: если у человека есть депозит, который можно снять только через полгода, а первый взнос невелик, в «Баренц Групп» готовы подождать и составить удобный для покупателя график оплаты. Таким образом, стандартная рассрочка модифицируется и становится гибкой.

«Баренц Групп» также предлагает зачет в стоимость новой квартиры имеющейся недвижимости.

Сотрудники агентства недвижимости оценивают жилье клиента на вторичном рынке: сначала делается экспресс-оценка, затем — более точная, непосредственно в квартире. С клиентом заключаются два договора — первый на покупку квартиры в новостройке, второй — на реализацию его старой квартиры, который действует три месяца — срок, за который она должна быть продана. Деньги от продажи старой квартиры вносятся в погашение суммы на новую.

Подбирайте квартиру по своим параметрам или просто приходите в любой из офисов «Баренц Групп»:

— пр. Карла Маркса д. 1А

— ул. Береговая, д. 1

— б. Интернационалистов, д. 8

— ул. Казарменская, д. 4 (агентство недвижимости)

Все остальное сделают специалисты продаж новостроек и вторичной недвижимости — от вашего желания приобрести квартиру до получения ключей.

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9

ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»

Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А

ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

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