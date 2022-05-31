890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
В Карелии создадут отряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине
Сегодня 11:31
Начальник железнодорожной станции «Петрозаводск» обвиняется в получении взяток бензином
01.06.2022 16:05
«Пропал дедушка»
01.06.2022 15:09

Доступные способы покупки квартиры в новостройке

Новости. Общество
11:41, 02 Июня 2022

Новости партнеров

Как купить квартиру? Ответ на этот вопрос мы получили в строительной компании «Баренц Групп», у специалистов которой есть доступные варианты решения.

Если вы задумались о покупке квартиры в новом жилом районе TALOJARVI город у воды или в жилом доме «Onegin» — специалисты компании "Баренц Групп" помогут вам принять правильное решение.

К каждому клиенту у компании «Баренц Групп» индивидуальный подход, предлагаются различные варианты оплаты:

• ипотека
• рассрочка до момента сдачи
• зачет недвижимости

Один из популярных вариантов покупки квартиры — ипотечный кредит. Подать заявку для получения положительного решения и рассчитать ежемесячные платежи возможно через ипотечного брокера компании «Баренц Групп». Подать заявку можно под самую низкую ставку — 5,7%.

Также компания «Баренц Групп» скоро запустит программу субсидирования процентной ставки (про данную программу мы расскажем в следующих статьях).

Помимо ипотеки есть и другой вариант оплаты — рассрочка. Здесь необходим первый взнос. Остаток суммы разбивается на каждый месяц до срока сдачи квартиры, то есть клиент должен выплатить сумму до момента выдачи ему ключей. И здесь к каждому клиенту индивидуальный подход.

Пример: если у человека есть депозит, который можно снять только через полгода, а первый взнос невелик, в «Баренц Групп» готовы подождать и составить удобный для покупателя график оплаты. Таким образом, стандартная рассрочка модифицируется и становится гибкой.

«Баренц Групп» также предлагает зачет в стоимость новой квартиры имеющейся недвижимости.

Сотрудники агентства недвижимости оценивают жилье клиента на вторичном рынке: сначала делается экспресс-оценка, затем — более точная, непосредственно в квартире. С клиентом заключаются два договора — первый на покупку квартиры в новостройке, второй — на реализацию его старой квартиры, который действует три месяца — срок, за который она должна быть продана. Деньги от продажи старой квартиры вносятся в погашение суммы на новую.  

Подбирайте квартиру по своим параметрам или просто приходите в любой из офисов «Баренц Групп»:

— пр. Карла Маркса д. 1А
— ул. Береговая, д. 1
— б. Интернационалистов, д. 8
— ул. Казарменская, д. 4 (агентство недвижимости)

Все остальное сделают специалисты продаж новостроек и вторичной недвижимости — от вашего желания приобрести квартиру до получения ключей.

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331.

 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)
31.05.2022, 12:02
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета

Аналитика

01.06.2022 15:09
Обществоведение
«Пропал дедушка»
В карельском городе Сегежа исчез с постамента самобытный памятник вождю революции Владимиру Ленину.
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
31.05.2022 15:00
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и сохранения исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.