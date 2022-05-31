Дума приняла закон о создании избиркомов в вахтовых поселках из числа рабочих

Участковые избирательные комиссии могут быть сформированы из вахтовиков.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который позволяет формировать участковые избирательные комиссии в вахтовых поселках из проживающих там рабочих, не входящих в резерв составов участковых комиссий. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшний день законодательство позволяет формировать избирательные участки, участки референдума в местах временного пребывания избирателей. При этом участковая комиссия формируется из резерва составов участковых комиссий. «Однако на практике избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом, проживают в труднодоступных и малонаселенных местностях, где, как правило, не имеется населения, которое могло бы послужить основой для формирования составов участковых комиссий», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон допускает «формирование на участке, образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий».

Кроме этого, сейчас передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до первого дня голосования, в том числе досрочного. При этом личное письменное заявление избирателя о включении в список по месту временного пребывания может быть подано не позднее чем за три дня до дня начала голосования либо не позднее 14:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Как указывают в кабмине, «может сложиться ситуация, когда на момент передачи бюллетеней у участковой комиссии не будет всех заявлений о включении в список избирателей, участников референдума по месту пребывания и, как следствие, точного числа избирателей, участников референдума». Из-за этого бюллетеней на всех избирателей в вахтовых поселках может не хватить.

В связи с этим закон дополняет перечень участков, на которых количество бюллетеней может быть увеличено, участками, где ожидается большое число избирателей, работающих вахтовым методом. Также закон разрешает увеличить количество бюллетеней на участках в вахтовых поселках, где ожидается большое число избирателей.