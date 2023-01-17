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Экологи обратятся в прокуратуру из-за планов изменения границ нацпарка в Карелии

Новости. Общество
09:59, 05 Февраля 2023

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«Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой защитить территориальную целостность нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

На общественное обсуждение вынесен проект нового положения об особой охраняемой природной территории (ООПТ). Из приложенной к документу карты следует, что полуостров Рауталахти планируетсяя исключить из состава ООПТ. По оценкам зеленых, речь идет о территории более 2 тыс. га. Зато туда включены лесные участки аналогичной площади вблизи поселков Рюттю и Импилахти.

В Минприроды России заявили, что планируют уточнить границы нацпарка. Площадь ООПТ при его создании, объяснили чиновники, составляла 122 тыс. га, однако постановлением «не были установлены границы, не было утверждено координатное описание их местоположения, были указаны только муниципальные районы Карелии, в границах которых располагается ООПТ, его общая площадь и категории земель, входящих в состав». В связи с этим ведомство совместно с правительством Карелии и проводит «работу по уточнению границ национального парка, чтобы довести фактическую площадь до характеристик, установленных в акте о создании национального парка».

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин заявил, что действующее законодательство запрещает исключать территории из состава нацпарков и менять целевое назначение участков ООПТ. По его мнению, участки, которые хотят присоединить к нацпарку взамен, не имеют экологической ценности — там несколько лет проводились сплошные рубки.

«Решение о включении в границы национального парка дополнительных территорий должно быть обосновано с природно-экологической точки зрения и точно не может являться следствием каких-либо „компенсаций“ тех участков, которые оттуда по каким-то причинам решено исключить», —  считает член комиссии по экологическому благополучию при ОП РФ Антон Хлынов.

 

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