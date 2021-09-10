Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников

Глава «Платформы ОФД» Алексей Баров рассказал, что мошенники могут воспользоваться данными на чеке из магазина.

Бумажные чеки могут быть полезными для получения различных бонусов от магазинов, однако при их использовании нужно быть острожным, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Алексей Баров.

По его словам, там пропечатываются последние четыре цифры банковской карты. Сама по себе эта информация, как отметил эксперт, не несет никакого вреда, а списание средств со счета невозможно.

«Тем не менее злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре: представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае, если узнают номер телефона, привязанный к карте», — предостерег Баров.

Печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей, подметил эксперт. С их помощью можно возвратить или обменять товар. Кроме того, благодаря этой бумаге есть возможность получать кешбэк с покупок. Соответственно, если вы не забираете ее из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, получив этот документ.

При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем бумаг, направляемых в мессенджеры.