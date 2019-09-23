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Новости. Экономика
14:38, 23 Сентября 2019

Эксперт Tele2 рассказал петрозаводским первокурсникам о цифровизации 

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Tele2 провела для студентов карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации лекцию о высоких технологиях и профессиях будущего.

Будущие юристы и экономисты узнали, что корпорации ждут от соискателей и стоит ли бояться искусственного интеллекта и нашествия роботов.

РАНХиГС и Tele2 организовали для первокурсников, которые обучаются по направлениям "Экономика" и "Юриспруденция", лекцию "Найди себя в мире Digital". Коммерческий директор петрозаводского филиала оператора Андрей Зыкин рассказал студентам о внедрении цифровых технологий в бизнес-процессы компании, о том, какие специалисты будут более востребованы на рынке труда и смогут ли новые технологии и искусственный интеллект лишить человека работы.

Спикер поведал о первых результатах тестовой зоны сети 5G Tele2 на Тверской улице в Москве. Показал перспективные сценарии использования нового поколения связи в цифровой экономике будущего, побеседовал с аудиторией о применении big data в работе крупной корпорации.

Кроме, того Андрей Зыкин анонсировал новый этап стипендиальной программы в текущем учебном году. В начале 2019 года оператор уже вручил в РАНХиГС гранты в размете от 50 до 100 тысяч рублей авторам лучших исследовательских работ, посвященных проблематике цифровой экономики. Стипендиальная программа стала самой масштабной в регионе. Студенты исследовали различные аспекты цифровой трансформации экономики страны: проблемы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в интернете, правовые основы регулирования криптовалют в России, роль цифрового маркетинга, перспективы удаленной работы и автоматизации управления персоналом.

Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2:

"В телекоме происходит очередная смена поколений стандартов связи. Время перемен, которое коснется всех нас. Помните, когда в телефонах был только голос и текстовые сообщения, в интернет мы выходили с домашних компьютеров: почитать новости, зайти в почту. С распространением 4G интернет всегда под рукой. Треть россиян в 2019 году выходят в интернет только со смартфонов. Сам интернет несет больше возможностей: банковские приложения, почта, видео, игры. Даже наше общение с друзьями и близкими под влиянием технологий изменилось. С внедрением 5G нас ждут новые изменения, о большей части которых мы еще даже не подозреваем, а также новые профессии. Уверен, студентам полезно знать тренды и возможные сценарии будущего".

Tele2 сотрудничает с карельским филиалом РАНХиГС с 2018 года. В рамках соглашения представители оператора участвуют в мероприятиях академии. Через совместные лекции, конкурсы, стипендиальную программу компания содействует успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда.

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