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Эксперты рассказали, что ждет российскую валюту в декабре

Новости. Экономика
20:30, 03 Декабря 2022
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Стало известно, как будет вести себя рубль по отношению к доллару и евро.

Курс рубля в декабре в большей степени будет зависеть от цен на нефть и геополитической обстановки, заявили «Известиям» эксперты. Согласно их базовому прогнозу, российская валюта за этот месяц под влиянием фактора сезонности и давления на сырьевые котировки может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций сохранят сильный рубль на уровне 59–60 за доллар. Реализация пессимистичного сценария предусматривает новые потрясения в геополитике, ограничение российского экспорта и рост заболеваний COVID-19 в КНР, которые могут ослабить нацвалюту до 68 рублей за доллар и 71 рубля за евро.

В декабре российская валюта продолжила курс на снижение, который начался в конце ноября. В ходе торгов в пятницу, 2 декабря, рубль в моменте ослаб к евро до отметки 65,27 впервые с начала июля этого года. К доллару он подешевел до 62,02 рубля, вернувшись к значениям месячной давности. К вечеру 2 декабря (18:36 мск) пара EUR/RUB торговалась по 65,02, USD/RUB — по 61,95.

Курс нацвалюты начал снижаться еще в конце ноября на фоне обвала цен на нефть — ключевой российский экспортный товар, отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин. По его словам, стоимость сырья марки Urals с отгрузкой из Приморска падала до 52 $ за баррель, поскольку немногочисленные оставшиеся покупатели — Китай, Индия и Турция — требуют скидок, в некоторых случаях их размер доходит до 40%. В этот раз рублю не помог налоговый период в конце ноября, традиционно приносящий значительные объемы валютной выручки на биржу, добавил он. Эксперт не исключил того, что экспортеры начинают испытывать нехватку валюты. Введение в декабре эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза только усилит этот тренд, уверен он.

По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, ослабление рубля вызвано ожиданиями введения более низкого потолка цен на нефть из РФ, который сейчас задает ход торгов. Также причиной стало окончание налогового периода. Он считает, что позициям евро дополнительную поддержку оказывает его переоценка на внешних рынках на фоне того, что инвесторы ожидают замедления цикла повышения ключевой ставки в США.

«Известия» попросили экспертов представить три сценария развития ситуации на валютном рынке. Согласно базовым прогнозам аналитиков, рубль в декабре может колебаться в диапазоне 65 за доллар и 68 за евро. По оценкам Егора Жильникова, ожидается рост пары USD/RUB до отметки 64, EUR/RUB — 68. Эти значения будут достигнуты на фоне сужения сальдо торгового баланса из-за снижения экспортных доходов РФ, а также ограниченности импорта, пояснил он.

— Рубль в текущем месяце может торговаться в коридоре 60–65 за доллар, 61–66 — за евро. Основными факторами, которые повлияют на курс, будет министерская встреча ОПЕК+ 4 декабря, ее итоги окажут значительное влияние на нефтяные цены, соответственно, и на российскую валюту. Также могут отразиться данные Росстата по инфляции в стране за ноябрь и решение Центробанка по ключевой ставке на запланированном на 16 декабря заседании, — поделилась Наталья Мильчакова в рамках базового сценария.

В оптимистичных оценках эксперты ожидают, что нацвалюта сохранит позиции в районе 62 рублей за доллар и евро. Согласно прогнозу, валюта США продолжит консолидироваться в диапазоне 60–62 рублей, уверен Дмитрий Бабин из Б. С. По его словам, это может произойти в случае резкого роста сырьевых цен и отсутствия новых санкционных инициатив, направленных на ограничение российского экспорта. Нацвалюта может укрепиться до 59–60 рублей за доллар и 60–61 за евро, но уход ниже отметок — 59–60 рублей — маловероятен, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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