890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подозреваемый в получении взятки экс-министр транспорта Карелии попал в больницу 11
Сегодня 14:28
Дочь Кайдалова: "Возможно, он был избит" (ВИДЕО) 19
Сегодня 15:23
Часть новых троллейбусов Петрозаводска сможет ездить "без проводов" 13
Сегодня 13:23
Стало известно имя третьего фигуранта "дела Кайдалова" 8
Сегодня 18:07

Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на российскую экономику

Новости. Общество
22:00, 07 Февраля 2020
фото: © AP Photo/Sergei Grits
Загрузка...

Нервозность на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, сильно возросла, и уже отразилась в ценах на нефть, отмечают аналитики.

Вспышка коронавируса в Китае может спровоцировать падение мировых цен на нефть ниже 50 долларов за баррель по марке Brent с нынешних 55 долларов, а также удешевить активы развивающихся стран; эпидемия может ограничить потенциал роста ВВП России, а в потребительском секторе уже ощущаются негативные последствия от вспышки, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на экспертов.

Однако, как они считают, потери в российских фондовых активах будут меньше, чем потери ценных бумаг других стран из-за их фундаментальной недооцененности, а также сильных макропоказателей.

Цены на нефтть снизились на 11% с декабря и на 8% с начала прошлой недели. По мнению экспертов, у цен на нефть есть риски дальнейшего снижения, длительность и глубина которого будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией в Китае.

При этом главный экономист "Совкомбанка" Кирилл Соколов не видит никаких серьезных угроз для финансовой системы России.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова считает, что вспышка вируса не создает риска понижения годового прогноза роста ВВП России, однако ограничивает потенциал его повышения.

В целом, эксперты отмечают что, экономические последствия от коронавируса для мировой экономики будут серьезнее, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, ведь под угрозой оказался один из драйверов роста фондовых рынков последних месяцев – ожидания восстановления мировой экономики в этом году.

Аналитики обращают внимание на то, что угроза эпидемии наносит удар по потребительским расходам и сектору услуг, которые составляют ядро современной экономики.

Распространение вируса может вызвать серьезное снижение туристического потока из КНР, которое неблагоприятно отразится на темпах роста гостиничного бизнеса, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Наталия Орловаона обратила внимание на то, что "рост опасений по поводу эпидемии поднимает все больше вопросов о возможном влиянии на российскую экономику. Одна вполне очевидная связь – торговый канал: в последние десять лет торговля с Китаем выросла с 8% до 16% в совокупном внешнеторговом обороте России. Россия сейчас импортирует товаров на сумму порядка 50 миллиардов долларов ежегодно".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-02-07 22:25:27
Коронавирус показал, что в России нет с/хозяйства, т.е. жрем?с китайское, которое ...........
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса

Аналитика

Сегодня 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 4
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
Сегодня 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
Сегодня 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 11
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" на ТНТ-ОНЕГО.
Сегодня 18:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»