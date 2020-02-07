Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на российскую экономику

Нервозность на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, сильно возросла, и уже отразилась в ценах на нефть, отмечают аналитики.

Вспышка коронавируса в Китае может спровоцировать падение мировых цен на нефть ниже 50 долларов за баррель по марке Brent с нынешних 55 долларов, а также удешевить активы развивающихся стран; эпидемия может ограничить потенциал роста ВВП России, а в потребительском секторе уже ощущаются негативные последствия от вспышки, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на экспертов.

Однако, как они считают, потери в российских фондовых активах будут меньше, чем потери ценных бумаг других стран из-за их фундаментальной недооцененности, а также сильных макропоказателей.

Цены на нефтть снизились на 11% с декабря и на 8% с начала прошлой недели. По мнению экспертов, у цен на нефть есть риски дальнейшего снижения, длительность и глубина которого будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией в Китае.



При этом главный экономист "Совкомбанка" Кирилл Соколов не видит никаких серьезных угроз для финансовой системы России.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова считает, что вспышка вируса не создает риска понижения годового прогноза роста ВВП России, однако ограничивает потенциал его повышения.

В целом, эксперты отмечают что, экономические последствия от коронавируса для мировой экономики будут серьезнее, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, ведь под угрозой оказался один из драйверов роста фондовых рынков последних месяцев – ожидания восстановления мировой экономики в этом году.

Аналитики обращают внимание на то, что угроза эпидемии наносит удар по потребительским расходам и сектору услуг, которые составляют ядро современной экономики.



Распространение вируса может вызвать серьезное снижение туристического потока из КНР, которое неблагоприятно отразится на темпах роста гостиничного бизнеса, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Наталия Орловаона обратила внимание на то, что "рост опасений по поводу эпидемии поднимает все больше вопросов о возможном влиянии на российскую экономику. Одна вполне очевидная связь – торговый канал: в последние десять лет торговля с Китаем выросла с 8% до 16% в совокупном внешнеторговом обороте России. Россия сейчас импортирует товаров на сумму порядка 50 миллиардов долларов ежегодно".