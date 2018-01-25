Елена Летучая покидает шоу на Первом канале

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Ведущая больше не может совершать по два-три перелёта в неделю, как того требует проект.
Елена Летучая покидает шоу "Летучий отряд" на Первом канале из-за проблем со здоровьем. Телеведущей диагностировали нестабильную стенокардию. В проблемах со здоровьем Елена призналась сама в своих аккаунтах социальных сетей.
"Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился — нестабильная стенокардия", — написала Летучая в Instagram.
По словам ведущей, программа требует совершать по 2-3 перелёта в неделю, что категорически запрещено.
"Мы ждали решения врачей — вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов, но увы, не так-то это и просто", — подчеркнула ведущая.
Отметим, что новогодний отпуск Летучая проводила в Сочи, куда отправилась на поезде. По словам ведущей, поклонники не потеряют её с экрана Первого канала, пишет Лайф.
Сегодняшнее утро началось с врачей и увы - грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему программа Летучий Отряд в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия. Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье. У нас ещё была надежда с Нового Года, и мы ждали решения врачей - вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов - но увы, не так-то это и просто «в горящую избу входить и коня на ходу останавливать». 😜 А ведь именно за это вы меня больше всего и любите. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого Канала, но сейчас мне нужна Ваша Поддержка и Понимание! Люблю Вас. Всегда Ваша Елена Летучая❤️
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