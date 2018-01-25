Елена Летучая покидает шоу на Первом канале

Ведущая больше не может совершать по два-три перелёта в неделю, как того требует проект.

Елена Летучая покидает шоу "Летучий отряд" на Первом канале из-за проблем со здоровьем. Телеведущей диагностировали нестабильную стенокардию. В проблемах со здоровьем Елена призналась сама в своих аккаунтах социальных сетей.

"Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился — нестабильная стенокардия", — написала Летучая в Instagram.

По словам ведущей, программа требует совершать по 2-3 перелёта в неделю, что категорически запрещено.

"Мы ждали решения врачей — вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов, но увы, не так-то это и просто", — подчеркнула ведущая.

Отметим, что новогодний отпуск Летучая проводила в Сочи, куда отправилась на поезде. По словам ведущей, поклонники не потеряют её с экрана Первого канала, пишет Лайф.