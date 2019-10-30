Подписаться
Новости. Экономика
19:27, 30 Октября 2019
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Элиссан Шандалович: "Карелия ведет активную работу по уменьшению госдолга"

Загрузка...

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович принял участие в заседании правительства Карелии, на котором обсуждался проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам министра финансов Карелии Елены Антошиной, общий объем финансовой помощи из федерального бюджета на следующий год пока запланирован на уровне 22,3 млрд рублей, окончательная сумма станет известна после второго чтения федерального бюджета. Общий объем доходов в 2020 году ожидается в размере 55,6 млрд рублей, расходов – 57,95 млрд рублей,  госдолг – 21, 85 млрд рублей. Проект бюджета социально ориентирован - почти 65% расходов планируется направить на образование, здравоохранение, соцобслуживание и др. К примеру, впервые предусмотрены региональная социальная доплата к пенсии, единовременные выплаты на
индивидуальное строительство для специалистов, которые приедут работать на село.

"Надо отметить достаточную активную работу по уменьшению
государственного долга региона правительства Карелии, министерства финансов, главы республики, Законодательного собрания при поддержке федерального центра. Сегодня мы видим уменьшение с начала года государственного долга региона практически на 6 млрд рублей, что позволяет более эффективно планировать развитие нашего региона", - сказал Элиссан Шандалович в ходе обсуждения.

В тоже время спикер парламента обратил внимание участников заседания на то, что проект бюджета республики предусматривает в 2020 году дефицит в объеме 2,3 млрд рублей и увеличение размера госдолга. Элиссан Шандалович поинтересовался у министра финансов, сможет ли регион вернуться к бездефицитному бюджету и не наращивать долговые обязательства после получения ожидаемой дополнительных средств из федерального центра. Республика, напомнил парламентарий, вошла в число десяти регионов, которым будет выделяться помощь для выравнивания бюджетной обеспеченности.

Как пояснила Елена Антошина, госдолг является управляемым, безопасным и находится в рамках уровня, установленного соглашением с минфином России. Если будут дополнительные федеральные средства, то их можно будет направить на развитие или сокращение госдолга. Кроме этого, республике
могут списать часть выплат по бюджетным кредитам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 16:55
Капитал
Безопасный дом и добрый двор
Хозяева квартир в новостройках могут меньше беспокоиться за своих детей и имущество.
Не "проедать", а развиваться 1
Сегодня 11:55
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 3
Сегодня 11:00
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
29.10.2019 16:06
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»