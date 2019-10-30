Элиссан Шандалович: "Карелия ведет активную работу по уменьшению госдолга"

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович принял участие в заседании правительства Карелии, на котором обсуждался проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам министра финансов Карелии Елены Антошиной, общий объем финансовой помощи из федерального бюджета на следующий год пока запланирован на уровне 22,3 млрд рублей, окончательная сумма станет известна после второго чтения федерального бюджета. Общий объем доходов в 2020 году ожидается в размере 55,6 млрд рублей, расходов – 57,95 млрд рублей, госдолг – 21, 85 млрд рублей. Проект бюджета социально ориентирован - почти 65% расходов планируется направить на образование, здравоохранение, соцобслуживание и др. К примеру, впервые предусмотрены региональная социальная доплата к пенсии, единовременные выплаты на

индивидуальное строительство для специалистов, которые приедут работать на село.



"Надо отметить достаточную активную работу по уменьшению

государственного долга региона правительства Карелии, министерства финансов, главы республики, Законодательного собрания при поддержке федерального центра. Сегодня мы видим уменьшение с начала года государственного долга региона практически на 6 млрд рублей, что позволяет более эффективно планировать развитие нашего региона", - сказал Элиссан Шандалович в ходе обсуждения.



В тоже время спикер парламента обратил внимание участников заседания на то, что проект бюджета республики предусматривает в 2020 году дефицит в объеме 2,3 млрд рублей и увеличение размера госдолга. Элиссан Шандалович поинтересовался у министра финансов, сможет ли регион вернуться к бездефицитному бюджету и не наращивать долговые обязательства после получения ожидаемой дополнительных средств из федерального центра. Республика, напомнил парламентарий, вошла в число десяти регионов, которым будет выделяться помощь для выравнивания бюджетной обеспеченности.



Как пояснила Елена Антошина, госдолг является управляемым, безопасным и находится в рамках уровня, установленного соглашением с минфином России. Если будут дополнительные федеральные средства, то их можно будет направить на развитие или сокращение госдолга. Кроме этого, республике

могут списать часть выплат по бюджетным кредитам.